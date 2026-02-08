紙、はさみ、石を駆使した日本一監督の勝負手を垣間見ることができた。ソフトバンク小久保監督が宮崎春季キャンプ中の7日、生目の杜運動公園に訪れたファンとのじゃんけん対決で盛り上げた。約15分間で273人とグー、パー、チョキでガチバトルを展開した。隣で「正」の字で数え続けた結果、94勝99敗80分け、借金5に終わった。勝率・344の内容に「あいこも、勝ちやろ」と強がっていた。スタッフのかけ声とともに老若男女と「じゃ