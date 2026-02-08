◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2-5 ドイツ(大会2日目/現地7日)アイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”は現地時間7日、予選リーグ第2戦ドイツ戦に2-5で敗れました。チームを指揮する飯塚祐司監督は、「立ち上がり。なかなか圧倒される部分が多かった。そんな大きな差はなかったチーム同士の試合だった。5失点してしまうとなかなか難しい」と序盤を悔やみつつ試合