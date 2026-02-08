◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)卓球のアジアカップは7日から決勝ラウンドがスタートし、4強はそろいました。日本のエース張本智和選手(世界ランク5位)は、決勝ラウンド1回戦で篠塚大登選手(同30位)との日本人対決を3-0で制すと、ベスト8では香港の林兆恒選手(同113位)を寄せ付けず。ベスト4進出を決めました。一方、予選ラウンドを3戦全勝の戸上隼輔選手(同20位)は、田中佑太選手(同36位)との日本人対決に