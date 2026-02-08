Image: Shutterstock 日本はどうなるか…。スペインのPedro Sánchez首相は2月3日、16歳未満のSNS利用を全面的に禁止する計画を発表しました。この計画は、まだ議会の承認が必要な段階ですが、早ければ来週にも法案が提出される可能性があります。ギリシャの政府高官がロイターに語ったところによると、同国も15歳未満を対象にしたSNS禁止を発表する日が非常に近いとのこと。これらの計