2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、阪神・石井大智について言及した。石井はNPB新記録となる50試合連続無失点をマークし、防御率は驚異の0.17と抜群の安定感で、阪神の2年ぶりリーグ優勝に大きく貢献。3月に開催されるWBC日本代表に選出されるなど、球界を代表するリリーバーに成長した。斎藤雅樹氏は「リリーフは疲労が残るんですよね。抜けきれているか、しかもWBCですよね