フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、日本は順位点39点の2位となった。首位・米国と5点差で、8日（同9日）のペアと男女フリーに臨む。国際スケート連盟（ISU）は最終日のメンバーを発表。男子フリーにはイリア・マリニン（米国）の名前が記された。7日（同8日）の男子ショートプログラム（SP）では鍵山優真が108.67点で1位。一方のマリニンはミスがあって