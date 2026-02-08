〈映像や出演者だけがＣＭの魅力ではない。ＢＧＭが見る者を惹きつけることもある。視聴者がクギづけとなったＣＭソングは何か。専門会社の独自分析でランキングした――〉”クギづけ”になってしまう理由右手にギターを持ち、ゆっくりと廊下を歩く男性の黒いシルエットが浮かぶ。もう一人の男性は歌詞を創作しているのだろう。真剣な表情でノートに何事か書き込む、コツコツという鉛筆の音が響く。アップテンポの曲がスタートした