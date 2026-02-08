トレンドが続く「ワイドパンツ」はゆったり穿けてこなれる、ワードローブで頼りになる存在。なんとなく穿いているけれど、このコーデ組みって正解？ そんな疑問が浮かんだら、おしゃれなインフルエンサーの着こなしをお手本にしてみて。今回は40代おしゃれママの@mario_dozonoさんのInstagram投稿を参考に、【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った「サマ見えコーデ」をご紹介します