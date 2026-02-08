好奇心旺盛で色々なことにチャレンジする義母。元気なのは良いものの、チャレンジの後始末はいつも私！？ 筆者の友人C子が実際に体験した姑エピソードをご紹介します。 好奇心旺盛！ アクティブ過ぎる義母 私の義母は、とにかく好奇心旺盛。 「人生、何でもやってみなきゃ！」が口癖で、実際にヨガ、英会話、陶芸、スマホ教室、ご近所のサークルを見つけては、 「面白そうだから行ってみるわ！」と軽やかにスタ&