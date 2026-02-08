竹内智香（42）スノーボード女子2月8日 17：00パラレル大回転「五輪には、普段のＷ杯とはまったく違う緊張感があります。それに気圧されず滑るのは簡単じゃない。だからこそ私にもチャンスがあります」こう話すのは、冬季五輪の女子最多記録となる７度目の出場を果たした竹内智香(たけうちともか)だ。ここ数年は激しい腰痛に悩まされるなど、満身創痍(まんしんそうい)だった。昨夏のインタビュー（’25年８月１日号）では、次の