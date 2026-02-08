ロックメタルバンドのトゥイステッド・シスターのボーカリスト、ディー・スナイダー（70）が、密かに患っていた変形性関節症のため、バンドを離脱することを発表した。1976年からバンドのフロントマンを務めてきたディーだが、その症状により、「一度に数曲しかパフォーマンスできなくなった」として、今年予定されていた再結成ツアーをキャンセル。バンドから離脱することを決定した