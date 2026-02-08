久しぶりに会った友人との食事。楽しい時間になるはずなのに、なぜかどっと疲れてしまった経験はないだろうか。株式会社NTTドコモのスゴ得コンテンツ（SNSマンガ読み放題 forスゴ得）で連載中の『丸くなった彼女』（作・ミヤギトオルさん）1話がX（旧Twitter）に投稿された。 【漫画】「丸くなった彼女」1話 物語は、主人公が久しぶりに友人と食事に出かける場面から始まる。友人はグルテンフリーや美容を意識した生活を送