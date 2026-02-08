元TBSでフリーの山本里菜アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。美容サロンで施術中の姿や施術後のショットなどを公開した。 【写真】ぷるるん！うるるん！超接近ドアップ際立つきめ細やかな美しい肌 「肌の水分量、上がる上がる」と書き出した山本アナ。「@salonvary__officialテクスパ水玉リフティング受けてきました」とつづり、目を閉じて施術されている動画をアップした。 通っていたサ