仙台FW古屋歩夢がプロデビュー戦で芸術ループベガルタ仙台は2月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aの第1節で栃木シティFCと対戦し、4-1で勝利した。この試合で先発出場し、プロデビューを果たしたFW古屋歩夢が決めた衝撃ゴールに「エグいルーキー」「ホンモノや」など注目の声があがっている。現在18歳の古屋は、昨季自身が所属していた仙台ユースの主力として、チームを史上初となる高円宮杯プレミア