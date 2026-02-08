ミラノ・コルティナ五輪は６日（日本時間７日）に開幕した。スポーツ報知では２４年パリ五輪に続いて、卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）が特別コラムニストを務める。第１回は現役引退後の五輪やスポーツに対する見方の変化、初めて現地で観戦する冬の五輪への思い、選手へのエールなどを語った。フジテレビのスペシャルキャスターでもある石川さんは大会期間中、さまざまな競技を取材。現地で感じたこ