元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗さんが、五輪開催地のイタリア・コルティナを訪れた様子をアップした。７日までに自身のインスタグラムを更新。英語で「北京から４年後、冬季オリンピックは北イタリアという特別な地で幕を開ける」とつづった。コルティナを位置情報にタグ付けし、現地で撮影した写真を披露。半袖にショートパンツで、どうやら夏のようだ。佐藤さんは局アナ時代だった２０２２年の北京五輪を現地で取材。