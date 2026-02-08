楽天・辰己涼介外野手（29）が股関節の違和感のため、第2クールの6、7日に2日続けて本隊と離れて別メニューで調整した。同クール最終日の8日の全体練習参加は状態を見て判断する。辰己は23年オフの契約更改で将来的なメジャー志望を表明。昨季中にはポスティングシステムの利用を球団側に直訴して、認められなかった。オフには国内FA権を行使したが、他球団からオファーがなく、1月16日に楽天と今季の契約を締結。将来的なメジ