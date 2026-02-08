韓国の道路で、発電用の風車が倒れる瞬間がカメラに捉えられた。目撃者の車は、突然のできごとにパニック状態。当時、現場では強風を観測していたが、関連はわかっておらず、専門家が原因を調査している。道路に倒壊してきた巨大風車韓国で撮影されたのは、道路に横たわる巨大な残がいだ。突然、発電用の風車が倒れてきたのだ。車に乗っていた男女は目の前で倒れる風車に、「うわ！うわぁ！」「早く逃げて！」と声をあげ、パニック