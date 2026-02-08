ミラノ・コルティナオリンピックはスノーボード男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）と木俣椋真（ヤマゼン）がワンツーフィニッシュを決め、この種目に初メダルをもたらした。日本選手団にとっても今大会初の「金」「銀」だ。（デジタル編集部）２３〜２４年シーズンのワールドカップ（Ｗ杯）種目別王者の木村と、昨シーズンの世界選手権王者の木俣が激しい首位争いを繰り広