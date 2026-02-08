俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）の第1話から4話までをまとめたダイジェスト映像と、第5話（22日放送）の予告映像が、公開された。【場面写真】縛られ…冷たい目線を向ける“怜治”ジェシー本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木