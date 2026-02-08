団体男子SP演技する金博洋＝ミラノ（共同）フィギュア男子で2018年平昌五輪4位に入った28歳の金博洋（中国）は3度目の出場で「最後の五輪」。団体のSPで4回転トーループなど全てのジャンプを決めて存在感を見せ「素晴らしい気持ちで、楽しめた」と晴れやかな表情だった。世界選手権では表彰台に2度立っているベテラン。10日からの個人種目へ「ベストな演技を見せることが目標」と気合を入れ直した。（共同）