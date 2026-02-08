女優でモデルの北川都喜子（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。「少し前に、新しい命を迎えました」と第1子出産を報告。「出産後いろいろありましたが今では母子ともに元気です」とつづった。「たくさんの優しさと支えに心から感謝しています」としつつ「小さなぬくもりを抱きしめながら、ゆっくりとこの新しい時間を大切に過ごしています。これからもどうぞよろしくお願い致します」と