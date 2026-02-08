8日深夜0時40分から放送されるテレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』では、有吉弘行がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第2弾、題して「ハチミツ二郎が行く!!電動車椅子さんぽin五反田」の前編を届ける。【写真】電動車椅子で散歩する有吉弘行、ハチミツ二郎2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際、「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と語っていた二郎。それを受