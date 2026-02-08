元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音が、20日に著書「柚希横丁」（ブラウンズブックス）を発売する。お酒と食事を楽しめる店を巡る、雑誌「BARFOUT！」で17年から続いた連載をまとめたもの。その時々に取り組んでいた役柄の雰囲気が投影され、宝塚退団後の歩みを振り返るような1冊になった。宴席で救われた経験や、転機になった作品について聞いた。【鎌田良美】★19日から掲載写真展示飲めないお酒とかないんですか？と聞く