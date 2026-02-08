◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】３度目の五輪代表、勢藤優花（オカモトグループ）は１７位だった。６歳の秋から北海道・上川ジャンプ少年団で競技を始めた。高梨沙羅（クラレ）は、幼なじみで幼稚園、小、中と同じ学校に通った。バレエ、陸上、ジャンプとずっと一緒だった。はじめは「遠い存在だった」が、