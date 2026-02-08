【ニューヨーク共同】米テレビ番組の女性司会者の母親が行方不明になって7日で1週間が経過し、米国で大きな関心を集めている。連邦捜査局（FBI）などは誘拐や拉致の可能性があるとして捜査している。1日から行方が分からないのはNBCテレビの朝の情報番組「トゥデー」で司会を務めるサバンナ・ガスリーさん（54）の母親ナンシーさん（84）。米メディアによると、1月31日夜に親族宅から西部アリゾナ州の自宅に戻ったことが確認さ