◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】５チームによる団体決勝がスタートした。予選（ショートプログラム、リズムダンス＝ＲＤ）でトップの米国に１点差の２位だった日本は、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が９８・５５点の５位。日本は３９点でトップの米国に５点差の２位で８日