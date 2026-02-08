アイスホッケー女子1次リーグのスイス戦でゴールを喜ぶカナダの選手たち＝7日、ミラノ（ロイター＝共同）7日のアイスホッケー女子1次リーグは、A組で前回大会覇者カナダがスイスを4―0で退けて今大会初戦を飾った。米国はフィンランドを5―0で下して2連勝とし、フィンランドは1敗。日本と同じ世界ランク下位によるB組でスウェーデンはイタリアに6―1で快勝して2勝目を挙げた。イタリアは1勝1敗。（共同）