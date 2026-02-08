2日目を終えたフィギュアスケート団体で日本は米国に次ぐ2位につけた。上位5チームに絞られたアイスダンス・フリーダンスで“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は98・55点で5位だった。観客を沸かせる演技だったが、自己ベスト103・35点には届かず。吉田は「（日本勢の）素晴らしい演技に続きたい気持ちだった」と振り返り、森田も「最初から最後まで楽しく滑れた。最高の演技に後押しされた」と語った