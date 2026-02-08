6日に開幕したミラノ・コルティナオリンピック™。ミラノの選手村近くでは、オリンピックの開催に反対する大規模なデモが行われ一部が暴徒化しました。ミラノ市内で7日、オリンピックに反対するデモが行われ、3000人以上が選手村近くまで行進したということです。記者「オリンピックでの新たな施設の建設で、多くの木々が伐採されたと抗議の声をあげています」デモ参加者は、「既存の施設を利用する」と掲げていながら、ボブ