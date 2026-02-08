1978年にヤクルトスワローズを初の日本一に導き、翌年シーズン途中にチームを去った広岡達朗。3年余りにわたる監督生活において、“冷酷な名将”はヤクルトに何を残したのか？当時のミスタースワローズ・若松勉、エース・松岡弘らが、厳格すぎた「広岡野球」への考えを明かす。※本稿は、ノンフィクションライターの長谷川晶一『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。「厳しく