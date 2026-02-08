友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は困った女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のゆうなは、頻繁にモテ自慢をする、りこと友だちです。ある日友だちとの会話のなかで、ゆうなの好きな人・克樹の話題になります。しかし大学に行くと、教室で克樹とベタベタする、りこの姿が見えま