8日午前5時半ごろ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では、8日は上空約1500メートルにマイナス12℃以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となる見込みです。このため、福岡県では8日夕方にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。また、9日朝は氷点下となる所が多い見込みです。佐賀県では、8日夕方にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。8日午前6時から9日午前6時まで