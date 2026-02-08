今日2月8日は、強い冬型の気圧配置が続き、上空の強い寒気が南下します。日本海側は大雪となり、普段雪の少ない太平洋側も、所々で積雪が増える見込みです。大雪や暴風雪による交通への影響や高波などに警戒してください。沖縄は雲が多く、夜は雨が降るでしょう。全国的に気温が平年より低く、凍てつく寒さになります。日本海側は大雪に警戒日本海側では北海道から北陸、山陰にかけて広く雪が降り、同じ場所で雪雲がかかり続けるお