明仁上皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を軸に、平成以降の皇室の姿を描いた、大注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。本書の著者・大木賢一氏は、2006年に宮内庁担当の記者になった。しかし、宮内庁担当になってまもなく、精神的な不調に陥ったという。一般にはあまり知られない「宮内庁担当記者」という仕事について大木氏に聞いた。宮内庁の庁舎に感じたこと――大木さんは2006年に宮内庁