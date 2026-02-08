毎日のリップケアを、もっと楽しく、もっとときめく時間に。レブロンの人気「グリマー」シリーズから、唇をうるおいで包み込みながら、ぷくっとツヤめく仕上がりを叶える新作リップが数量限定で登場します。バームとしてもマスクとしても使える2WAY仕様で、忙しい日常にもご褒美ナイトケアにも活躍。見た目もカラーも気分が上がる、甘い誘惑に包まれたリップケアをチェックしてみてください♡ バ