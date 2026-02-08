団体男子SPの演技を終え、得点を確認し喜ぶ鍵山優真（左から2人目）＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート団体で8日のフリーに出場する選手が7日に発表され、2位につける日本はペアに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子に坂本花織（シスメックス）、最終種目の男子に佐藤駿（エームサービス・明大）を起用した。2連覇を狙う1位の米国は男子に世界王者イリア・マリニン、女子にアンバー・グレン、ペアにエ