物価高や高齢化に直面する現代日本では、生活費を稼ぐため60歳を過ぎても多くの人が働いています。しかし、働きすぎるとかえって損をしてしまうことも。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、収入を得ながら年金をもらう人の注意点について解説します。月給＋年金が5