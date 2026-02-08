トヨタ新型「bZ4Xツーリング」ドイツで発表！トヨタのドイツ法人は2026年2月5日、新型「bZ4Xツーリング」の予約を開始しました。bZ4Xツーリングは、トヨタの電気自動車（BEV）のフラッグシップとなるモデル。既存のクロスオーバーSUV「bZ4X」をベースにしつつ、より広い室内空間と多用途性を備えたワゴンタイプの姉妹車として開発されました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）全長