怪我に泣いた昨季からの脱却を目指す中日・松木平優太これほどまでに、自分という存在が脆く思えたことはなかっただろう。6年目を迎えた中日の松木平優太投手が沖縄での春季キャンプで1軍組で充実の汗を流している。順調なアピールを続けているが、ここまで上ってくるまでには「本当に終わったな」と振り返るほどの苦しく、険しい道のりだった。2020年育成ドラフト3位で入団。4年目の2024年に育成から支配下へと這い上がると、