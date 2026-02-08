気象台は、午前7時38分に、波浪警報を八丈町、青ヶ島村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・八丈町、青ヶ島村に発表 8日07:38時点東京地方では、8日昼前まで大雪に警戒してください。伊豆諸島南部では、8日昼過ぎから9日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八丈町□波浪警報【発表】8日昼過ぎから9日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■青ヶ島村□波浪警報【発表】8日