ミラノ・コルティナオリンピックは７日（日本時間８日未明）、スキージャンプ女子ノーマルヒルが行われ、今季急成長したエース丸山希（北野建設）が銅メダルを獲得した。今大会の日本勢第１号のメダル。高梨沙羅（クラレ）は１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。２回目を飛び終えた丸山が、待っていた高梨、伊藤と抱き合った。目には涙も光っている。「スキージャンプを続け