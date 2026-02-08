JR東日本によりますと、成田線で電線に木が倒れたため、銚子駅と佐原駅の間の上下線で、また鹿島線でも佐原駅と鹿島神宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。いずれも雪の影響による可能性が高いとして、撤去作業を行う予定ということです。成田線の運転再開は午前10時ごろということですが、鹿島線の運転再開の見通しは立っていません。