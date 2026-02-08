2日目を終えたフィギュアスケート団体で日本は米国に次ぐ2位につけた。男子SPでは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が1位。上位5チームに絞られたアイスダンス・フリーダンスでは、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が5位だった。最終日のペアは“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子は坂本花織（シスメックス）、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）を起用。日本スケート連盟の竹内