◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)卓球のアジアカップは7日から決勝ラウンドがスタート。女子では張本美和選手が日本勢唯一となるベスト4進出を決めました。世界ランクで日本勢最高の7位につける張本選手は、4人の総当たりで戦った予選ラウンドを3連勝でトップ通過。この日のラウンド16では、台湾の葉伊恬選手にストレート勝利。準々決勝では世界3位、中国の陳幸同選手と対戦。過去2勝2敗と互角で、今年に入っ