この記事をまとめると ■香港では2026年1月からバス乗客にもシートベルト着用義務が課される ■韓国やタイや台湾では路線バスでも着用が進み観光客も対象となる ■日本は後席義務でも罰せられるのは運転者という制度の違いがある 国ごとの制度差は大きいが安全確保という目的は共通 現地メディアによると、香港では2026年1月25日より、バス、ミニバスなどの乗客は乗車時にシートベルトが装着されている車両ではシートベルトの着