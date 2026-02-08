◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(大会2日目/現地7日)日本は大会2日目の7日、2種目で計3つのメダルが生まれました。日本人第1号となったのは、スキージャンプ女子個人ノーマルヒルに出場した丸山希選手。2回目のジャンプで100メートルの大ジャンプを記録するなど、自身初の五輪で銅メダルを獲得しました。さらに、メダル1号の吉報が届いた直後、スノーボード男子ビッグエアでは歴史的快挙。木村葵来選手が179.50点で今大