ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が7日（日本時間8日）に行われ、丸山希（北野建設）が今大会で日本勢1号となる銅メダルを獲得した。この快挙を、ともに戦った日本人選手2人が駆け寄って祝福した光景に、ファンの間で感動の声が広がっている。みんなで喜びを分かち合った。丸山は1本目で97メートルを飛んで3位につけると、2本目も100メートルのジャンプ。