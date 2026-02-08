ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、あわや大怪我というアクシデントが発生。海外メディアは「恐怖の瞬間」と伝えている。転倒が相次いだ女子スロープスタイル予選。なかでも、まさかの瞬間に見舞われたのはサラ・ヘフリン（スイス）だ。ジャンプで飛び出した際に左足の板が外れた。数メートル高く舞い上がり、そのまま回転しながら着地しようとし