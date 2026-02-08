木村拓哉が主演を務める「教場」シリーズの映画『教場 Reunion／Requiem』より、前編となる「Reunion」が2月14日20時よりフジテレビ土曜プレミアム枠にて放送されることが決定。併せて、「Reunion／Requiem」の場面写真が一挙解禁された。【写真】木村拓哉、綱啓永齊藤京子ら、映画『教場 Reunion／Requiem』場面写真ギャラリーその内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミ